В Дніпрі з'явився новий символ незламності - пам'ятник бронежилету

У Дніпрі в парку Гагаріна з’явився новий арт-об‘єкт — пам’ятник бронежилету.

Про це повідомляє Відкритий.

Протягом 4-х місяців десяток слюсарів працювали над бронежилетом-гігантом. Як результат – 2,5 метри заввишки, 2 метри в ширину та майже 3 тони ваги. В ньому є кишені для магазинів з патронами та гранатами. Ззаду, замість клапана, куди зазвичай вставляють металеву плиту-захист – двері. Аби кожен мав змогу «приміряти» на себе бронежилет – гігант. В ньому вміщується близько 10 людей.

«Обговорювалось між волонтерами, як відзначити те, що вони роблять. Були різні пропозиції, багато схилялися до їжака протитанкового. Але вирішили бронежилет. Адже їх праця – це спасіння», – зазначив автор пам’ятника

Виготовлений жилет з ресорних листів, які, зазвичай, використовують при зборці вантажних автівок. Але наразі, з них також виготовляють й пластини для бронежилетів. Для монументу слюсарі-волонтери використали відбракований матеріал.

«Головне було всі деталі перенести у правильному масштабі. Щоб воно виглядало як справжній бронежилет. Оці кармани були, як на справжньому. Головне – зробити каркас. А потім вже плитоноски, кармани для гранат, для магазинів маленькі», – розповів волонтер Сергій Поливода.