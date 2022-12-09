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Война / Общество / Культура / Арт и дизайн

Найзагадковіший художник світу став почесним громадянином Ірпіня

18:15, 09 дек 2022
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Всесвітньовідомий англійський художник Бенксі та керівник регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрій Букін стали почесними громадянами Ірпеня. 

Таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради.

Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження.

Андрій Букін особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня, створення комфортного і затишного «Залізного містечка» для тимчасового проживання ірпінців, які втратили житло, швидке відновлення залізничного мосту через річку Ірпінь, перевезення гуманітарної допомоги та матеріалів для відновлення міста. 

Джерело: Олександр Маркушин


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