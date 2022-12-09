Найзагадковіший художник світу став почесним громадянином Ірпіня

Всесвітньовідомий англійський художник Бенксі та керівник регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрій Букін стали почесними громадянами Ірпеня.

Таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради.

Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження.

Андрій Букін особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня, створення комфортного і затишного «Залізного містечка» для тимчасового проживання ірпінців, які втратили житло, швидке відновлення залізничного мосту через річку Ірпінь, перевезення гуманітарної допомоги та матеріалів для відновлення міста.

Джерело: Олександр Маркушин