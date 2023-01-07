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Суспільство / Природа / Одеса

На Одещині маленькі школярики висадили дерева на "Алеї першокласників"

21:23, 07 січ 2023
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Наприкінці 2022 року першачки разом з батьками, класними керівниками та працівниками Арцизького ліцею №5 на Одещині висадили саджанці бобовника.

Деревця було висаджено в рамках щорічної акції Арцизької громади - "Алея першокласників".

Переходячи з класу в клас, малеча буде рости, а разом із ними і деревця тягнутимуться до сонця, завдяки бережливому ставленню учнів, які їх посадили та старанно доглядатимуть, повідомляється на сайті Арцизської громади.

Це дуже гарна ініціатива. яка нині набуває нового змісту: в Україні у зв'язку з війною поранено, знищено та понівечено сотні тисяч, а  може, й мільйони дерев. І разом зі звільненням територій у різних регіонах повинно розпочатися відновлення зеленої України. А якщо кожна сім'я, дитина, доросла людина посадить деревце, то через десять років знову зашумлять гаї на нашій землі.

InfoKava


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