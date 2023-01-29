Азовці, які боронили Маріуполь, залишилися у лавах Нацгвардії

Днями багато українських медіа (на жаль, також і ми - з повідомлення одного з воїнів "Азову") опублікували новину, в якій стверджувалося, що полк «Азов» став окремою бригадою у складі ЗСУ.

Але ця інформація виявилася не досить точною. У Телеграм-каналі ОЗП "Азов" офіційно вказано, що бригадою у складі ЗСУ став інший підрозділ.

ОЗСП «Азов», полк «Азов» — підрозділ, який боронив Маріуполь, залишається формуванням Національної гвардії України Міністерства внутрішніх справ та веде бойові дії на південному напрямку.

Пресслужба ОЗСП «Азов» закликає журналістів детальніше перевіряти інформацію та уважніше ставитись до назв підрозділів. Ми обіцяємо також це робити ретельніше. Але тішить те, що чи в складі Нацгвардії, чи в Складі ЗСУ - азовці боронять Україну.

InfoKava