У США чорний ведмідь поставив рекорд з селфі

У США чорний ведмідь 400 разів "сфотографувався" на камеру у природному парку Боулдера у Колорадо. Кадри опубліковані у Twitter.

"Нещодавно ведмідь знайшов камеру, яку ми використовуємо для спостереження за дикою природою у відкритому просторі Боулдера. Із 580 фотографій близько 400 були селфі ведмедя", - йдеться в публікації.

Загалом у природному парку Боулдера встановлено дев'ять камер спостереження, які реагують на кроки тварини та автоматично їх фотографують.

Фотопастки допомагають спостерігати за чутливим середовищем дикої природи з мінімальним втручанням людини.