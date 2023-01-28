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Природа / США

У США чорний ведмідь поставив рекорд з селфі

23:59, 28 січ 2023
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У США чорний ведмідь 400 разів "сфотографувався" на камеру у природному парку Боулдера у Колорадо. Кадри опубліковані у Twitter.

"Нещодавно ведмідь знайшов камеру, яку ми використовуємо для спостереження за дикою природою у відкритому просторі Боулдера. Із 580 фотографій близько 400 були селфі ведмедя", - йдеться в публікації.

Загалом у природному парку Боулдера встановлено дев'ять камер спостереження, які реагують на кроки тварини та автоматично їх фотографують.

Фотопастки допомагають спостерігати за чутливим середовищем дикої природи з мінімальним втручанням людини.


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