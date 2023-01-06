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Політика / Війна / Суспільство

Новини останнього часу. Коротко

20:59, 06 січ 2023
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Новини йдуть широким потоком. Не оминайте важливого.

*В Мінекономіки оцінили падіння ВВП у 2022 році в 30,4%. Показник виявився кращим за прогнози - чекали падіння до 50 %

*monobank передасть фонду «Повернись живим» понад 55 млн грн. 10 млн з них «витрусили» з ялинки клієнти банку

*Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули у державну власність. Різдвяні служби правитиме ПЦУ.

*Слухання щодо екстрадиції Жеваго перенесли на два тижні

*Путін доручив запровадити так званий режим припинення вогню 6–7 січня. У Зеленського назвали це лицемірством. Так само відгукнулися і у ЄЄ, вважаючи, що це спрямоване не погіршення репутації України

Джерело: Forbes Ukraine


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