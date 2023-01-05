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Культура / Суспільство / Черкаси

В селі на Черкащині облаштували "Українську світлицю"

22:30, 05 січ 2023
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В селі Шаулиха на Тальнівщині (Черкаська область) облаштували “Українську світлицю” . Давні ужиткові речі збирали всім селом: там і дерев’яна колиска, і старовинне веретено, вишиті рушники та сорочки. Так в селі намагаються зберегти українську культурну спадщину.

 В “Українській світлиці”, що розташована в Будинку культури, зберігаються одні з найстаріших речей, що вдалося знайти в селі. Близько двохсот речей відтворюють український побут.

У музейній кімнаті власноруч із пофарбованих коробок виготовили інсталяцію давньої української печі, без якої раніше не будували жодну сільську хатину. Є мисники, глечики, рогачі, якими з печі виймали хліб.

Як і колись, в українській хаті в миснику стоїть глиняний посуд, а на покуті розмістили ікони з вишитими рушниками. Їх приносили жителі села:

“Ось принесли рушник: Пархоменко Галина Лаврентіївна, 1903 року. Вона розказує, що це ще її бабусі”, – розповіла завідувачка Будинку культури Валентина Скалівенко.

За словами Валентини Скалівенко, кожній новій речі тут будуть раді: “Оскільки я творча людина, то це мені до вподоби. Вдома в шафі лежить, а тут на виду, і всі можуть приходити та дивитися, пам’ять зберігається від бабусь аж до нині”.

Джерело: Дзвін


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