Наказ про ракетний удар по Дніпру видав російський командир, який бомбив Кременчук

По багатоповерхівці в Дніпрі росіяни вдарили "убивцею авіаносців", - про це повідомили Повітряні сили.

"Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з далекого бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. Загалом було 5 пусків цих ракет.

Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку", - повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту", - розповів Ігнат.

Ігнат також повідомив, що у суботу по Києву й Харкову били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей і які є дуже небезпечними для населення.

Ракета, яка влучила у багатоповерхівку у Дніпрі вбила вже 12 людей, серед яких 15-річна дівчинка. На цей час 64 людини поранені, 59 з них доправлені до лікарень, інші залишилися у знайомих і рідних - бо їхнього дому вже немає.

Під завалами, які розбирають не тільки рятівники, але й звичайні містяни, незважаючи на заборону поліції наближатися до будинку, ще є живі люди: чутно крики. Таким чином дістали жінку - її крики почули з-під завалів. Між шостим і сьомим поверхами знайшли дівчину, яка весь день, напіводягнена, просиділа у вщент зруйнованому приміщенні. Поворухнутися боялася: все могло обвалитися у будь-який момент. Її зняли рятівники: по пожежній драбині спустили вниз. В руці дівчина тримала м'яку іграшку і новорічний блискучий "дощик"...

Таких історій ще буде - у зруйнованому прольоті було десь 72 квартири. Там проживало близько двохсот людей, серед яких - понад півсотні дітей...

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А це - звіряче обличчя вбивці. Саме він - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин наказав нанести удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Пуск ракети Х-22 здійснювався літаком Ту-22м3 з району Курська. Позивний "борт 42492". Літак, що випустив ракету, сів на аеродромі в Рязані

27 червня минулого року за його наказом було завдано ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

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