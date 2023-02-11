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Політика / Влада / Скандал

27 країн ЄС звернуться до грузинської влади щодо Саакашввлі

22:35, 11 лют 2023
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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив, що буде спільне звернення 27 країн ЄС до влади в Тбілісі щодо колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі — Polskie Radio. 

Раніше Польща повідомляла, що готова прийняти на лікування колишнього президента та збирає підписи з цього приводу в ЄС. У листі має бути заява про те, що, якщо Міхеїл Саакашвілі отримає дозвіл на лікування за кордоном і покине Грузію, він відійде від громадського життя та не займатиметься політичною діяльністю, поки перебуватиме на території Європейського Союзу.

ZN.UA


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