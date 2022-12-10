На Черкащині власник будинку зробив з оселі музейний експонат

На Черкащині господар будинку прикрасив фасад муралом із козаком

У Золотоноші на Черкащині власник приватного будинку замовив собі мурал на весь фасад, пише «Про все».

Мурал намалювати харківські художники творчої групи Kailas-V. На фресці зображений козак у весь зріст, при чому малюнок є з усіх боків будівлі.

Керівниця творчої групи Яна Волк розповідає, що ідею малюнку вигадав сам замовник

«Зазвичай на приватних будинках таких робіт не замовляють. Тим паче, з усіх боків будівлі. Таку масштабну роботу приватна особа просила зробити вперше. Працювати сподобалося, адже це відповідає обраній нами тематиці: ЗСУ, козацтво», — розповіла Яна Волк.

Джерело: Типові Черкаси