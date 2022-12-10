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Война / Общество / Культура / Арт и дизайн

На Черкащині власник будинку зробив з оселі музейний експонат

20:58, 10 дек 2022
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На Черкащині господар будинку прикрасив фасад муралом із козаком

У Золотоноші на Черкащині власник приватного будинку замовив собі мурал на весь фасад, пише «Про все». 

Мурал намалювати харківські художники творчої групи Kailas-V. На фресці зображений козак у весь зріст, при чому малюнок є з усіх боків будівлі.

Керівниця творчої групи Яна Волк розповідає, що ідею малюнку вигадав сам замовник

«Зазвичай на приватних будинках таких робіт не замовляють. Тим паче, з усіх боків будівлі. Таку масштабну роботу приватна особа просила зробити вперше. Працювати сподобалося, адже це відповідає обраній нами тематиці: ЗСУ, козацтво», — розповіла Яна Волк.

Джерело: Типові Черкаси


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