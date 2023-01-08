Визволено ще 50 наших воїнів - відбувся перший у новому році обмін полоненими

Відбувся перший у 2023 році обмін військовополоненими. З полону повернулося 50 наших воїнів. Серед визволених військових —33 офіцери та 17 рядових та сержантів. Найстаршому визволеному — 54 роки, наймолодшому— 19.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу до своїх родин повертаються 25 представників Збройних Сил України, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників Військово-морських сил та п’ятеро тероборонців. Серед звільнених захисників — 11 полонених з Чорнобильської АЕС, восьмеро оборонців Маріуполя, дев’ятеро захисників Київщини, полонені з Донецького, Харківського, Луганського напрямків, а також Чернігівщини та Херсонщини.

Кожне збережене життя наших воїнів - справжній подарунок всім українцям.