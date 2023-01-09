Тихоокеанська держава присвятила українським воїнам-азовцям пам'ятну монету

Тихоокеанська держава Ніуе присвятила українським захисникам Маріуполя пам’ятну срібну монету "Воїн Азовсталі", номіналом 5 доларів. Про це йдеться на порталі Top World Coins.

"Українські воїни, які чинили опір на "Азовсталі", є доказом того, що протистояти могутньому агресору було і буде завжди правильним. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті з цим пам’ятним твором. Він точно знайде особливе місце у вашій колекції та вашому серці", - йдеться в описі монети.

Зазначається, що на срібній монеті, вагою 2 унції, зображено боротьбу українських воїнів та бійця в метафоричному обладунку. Його прикрашає металургійний завод, який служив прикриттям українським військовим і символом стійкого опору.

Основою для дизайну цієї сторони монети стала картина художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь". На аверсі розміщується герб Ніуе та напис "Острів Ніуе". Також тут міститься інформація про номінал монети (5 доларів), її вагу (2 унції, близько 62,2 грама), рік випуску (2022) та пробу срібла, з якої вона виготовлена (999).

18 липня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 і 10 гривень. Того ж місяця НБУ вирішив ввести пам’ятні монети серії "Збройні сили України" номіналом 10 гривень у вільний обіг.

19 грудня Ощадбанк презентував ексклюзивну серію із п'яти монет: Русскій воєнний корабль, Чорнобаївка, Тракторні війська, Україна в моєму серці та Паляниця. Діаметр усіх монет 38,60 мм, маса 31,10 г, а номінал - 2 долари.

Джерело: УП