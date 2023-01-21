До Соледару прибув перший гуманітарний вантаж ООН

Перший вантаж гуманітарної допомоги ООН прибув у район прифронтового Соледара Донецької області.

Про це повідомив представник управління ООН з координації гуманітарних питань Єнс Лаєрке, написала The Guardian.

Зазначають, що в район неподалік Соледара, який контролюють ЗСУ, відправили колону із трьох вантажівок із запасами їжі, води, засобів гігієни й медикаментів для приблизно 800 осіб.

ООН прагне збільшити кількість конвоїв із гуманітарною допомогою поблизу лінії фронту, наголосив Лаєрке.

У Соледарі до минулого тижня все ще залишалося, приблизно, 500 мирних жителів, зазначила The Guardian.

ЗСУ зірвали плани окупантів захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня 2022 року, але наступ росіян на Донбасі триває, наголошував командувач Сухопутних військ ЗСУ і командувач східного угруповання військ Олександр Сирський на початку січня 2023 року.

Після невдалої спроби захопити Соледар і відступу від міста росіяни провели перегрупування, змінили тактику й розпочали потужний штурм, повідомили у Міноборони 9 січня. 10 січня окупанти заявляли про захоплення Соледара, проте у ЗСУ спростували цю інформацію.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, останніми днями тривають інтенсивні бої в районі Соледара. Підступи до міста "усіяні тілами вбитих путінських військ", окупанти і далі просуваються "прямо по тілах загиблих бійців", розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 12 січня.

Уранці 15 січня Генштаб повідомляв про відбиті атаки окупантів поблизу Соледара. Увечері Маляр заявила, що в районі Соледара тривають бої, а інформація про загальну картину фронту – державна таємниця.

Джерело: Гордон