Пенсіонер з Черкащини став волонтером і безкоштовно перевозить військовослужбовців

Пенсіонер із Білозір’я на Черкащині Олександр Демиденко безоплатно пропонує перевозити військовослужбовців, які їдуть на фронт чи повертаються у відпустку. Він відвозить їх на автостанцію чи зустрічає з потяга.

“Хлопці воюють, а ми замість того, аби допомагати, ще й здираємо три шкури. Хтозна скільки грошей там є, чи їх немає. Людина виконує свій обов’язок перед державою, і, думаю, цю людину можна було завезти навіть безоплатно”, — пояснив пан Олександр.

Подружжя Олександра та Валентини Демиденків допомагає армії з перших днів війни. Пані Валентина готує випічку, її чоловік розвозить продукти волонтерам та на пошту. Віднедавна пан Олександр вирішив безоплатно підвозити й військових.

Пан Олександр прочитав у соцмережах допис односелиці, чоловіка якої відвезли до обласного центру, взявши втричі більшу суму за проїзд. Його це обурило.

“Чоловік розсердився, каже: як таке може бути. Запропонував зробимо допис (ред. — про безоплатні послуги таксиста)”, — розповіла пані Валентина.

За словами пана Олександра, допомогти військовослужбовцям може в будь-який час доби: “Я вдома. Можу відвезти в будь-який час дня чи ночі, можу завезти безоплатно”.

Чоловік Юлії Ружиної нині боронить країну на Харківському напрямку, з 2 березня вдома був двічі.

“У наших військових є така мета: коли відпустка, то за будь-яку ціну дістатися додому, і якщо є люди, які допоможуть, то це дуже приємно”, — прокоментувала Юлія.

Олександр Демиденко все життя провів за кермом, до пенсії водив вантажівку, розповіла дружина Валентина.

“Він об’їздив всю Європу вздовж і впоперек, і нашу Україну всю вздовж і впоперек”.

Досвід водіння автомобіля Валентини Демиденко — 26 років, відтак підвезти військового зможе й вона. Подружжя також передає на фронт власну випічку.

“Це дуже смачні кекси, вони з пюре гарбуза, чоловік їх обожнює. Я подумала: як чоловікові подобається, то й хлопці їх будуть смакувати із задоволенням”, — прокоментувала пані Валентина.

Передають військовим смаколики через волонтерку Мар’яну Бабенко. Без допомоги Демиденків, ще жодної посилки не зібрали, розповіла волонтерка Мар’яна: “Вони постійно допомагають, постійно щось відвезти, на пошту щось відправити”.

Пан Олександр пояснив: кожен має докласти зусиль, аби підтримати захисників на фронті, тоді перемога буде ближчою.

Джерело: Дзвін