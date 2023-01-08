Російські окупанти обстрілами знищили в акваторії Дніпра популяцію товстолоба

2 січня 2023 року внаслідок обстрілу окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра зафіксовано масове знищення водних біоресурсів, а саме – товстолоба.

Про це повідомили у міністерстві меліорації та рибного господарства України.

Загибель риби відбулася на ділянці річки Дніпро, яка є зимувальною ямою із загальною площею 2,44 км2. При цьому на акваторії площею 10 м2 у середньому спостерігалося до 5 загиблих особин товстолоба вагою від 7 до 10 кг.

З метою визначення масштабів загибелі риби працівниками Херсонського рибоохоронного патруля проведено розрахунок збитків, завданих рибному господарству України внаслідок обстрілу РФ прилеглих берегових територій Херсона та акваторії Дніпра, які склали, орієнтовно, 390,4 млн грн.



