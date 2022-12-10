В ООН зафіксували гуманітарну катастрофу в Україні

В ООН констатували гуманітарну катастрофу в Україні

В Україні спостерігаються всі ознаки надзвичайної ситуації та гуманітарної катастрофи через масштабне вторгнення росії.

Про це під час прес-конференції у Женеві заявив глава ООН з прав людини Волкер Турк.

За словами Турка, зараз в умовах гуманітарної катастрофи:

17,7 млн осіб потребують гуманітарної допомоги

9,3 млн осіб потребують допомоги з продовольством і засобами для існування;

7,4 млн біженців;

6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Глава ООН з прав людини зазначив, що українці страждають не лише від регулярних російських ракетних обстрілів, а й від зруйнованої цивільної інфраструктури.

«Енергетичний сектор сильно постраждав, система опалення, електромережа. Є люди, які живуть при мінусовій температурі без опалення, і без електрики. Є ці відключення, тому ви можете собі уявити, що це мільйони людей, які страждають від цього кожен день», - сказав він.

Джерело: ООН