"Поддержать"
Тренды:
Новости
В ООН зафіксували гуманітарну катастрофу в Україні
На Черкащині власник будинку зробив з оселі музейний експонат
Де найбільше вивчали українську мову цього року
В Україні скасовано комісію при знятті готівки в банкоматах
Новини минулої доби. Дайджест
В Україні запроваджуються нові правила реєстрації автомобілвв
Найзагадковіший художник світу став почесним громадянином Ірпіня
У Великій Британії випустили першу монету з профілем короля Чарльза
СБУ викрила енергетика, який знеструмлював Донеччину
Новини ранку 9.12.22 Дайджест
Новини минулої доби. Дайджест
Подробиці змови у Німеччині: спроба повернення Другого рейху
Україна вже має безпілотники власної розробки і виробництва
Українці оберуть представника країни на Євробаченні через Дію
Пілоту, який врятував Вінницю від російської ракети, присвоєно звання Героя України
Все новости
Политика / Война / Общество

В ООН зафіксували гуманітарну катастрофу в Україні

21:36, 10 дек 2022
21
Версия для печати

В ООН констатували гуманітарну катастрофу в Україні

В Україні спостерігаються всі ознаки надзвичайної ситуації та гуманітарної катастрофи через масштабне вторгнення росії.

Про це під час прес-конференції у Женеві заявив глава ООН з прав людини Волкер Турк.

За словами Турка, зараз в умовах гуманітарної катастрофи:

17,7 млн осіб потребують гуманітарної допомоги

9,3 млн осіб потребують допомоги з продовольством і засобами для існування;

7,4 млн біженців;

6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Глава ООН з прав людини зазначив, що українці страждають не лише від регулярних російських ракетних обстрілів, а й від зруйнованої цивільної інфраструктури.

«Енергетичний сектор сильно постраждав, система опалення, електромережа. Є люди, які живуть при мінусовій температурі без опалення, і без електрики. Є ці відключення, тому ви можете собі уявити, що це мільйони людей, які страждають від цього кожен день», - сказав він.

Джерело: ООН


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще