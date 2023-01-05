У Запоріжжі створюють Абетку безпеки для дітей з вадами зору

У Запоріжжі стартував проєкт зі створення безпечного інклюзивного освітнього простору «Абетка безпеки шрифтом Брайля». Це сталось 4 січня, у Всесвітній день абетки Брайля,

Ініціатива проєкту виникла завдяки плідному партнерству освітян Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Орієнтир» та представників ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Метою програми є адаптація посібника з безпеки життя і діяльності людини шрифтом Брайля, його друк на спеціальному принтері, розповсюдження серед незрячих та слабозорих дітей та опанування його змісту завдяки серії інтерактивних майстер-класів за авторською методикою педагогів закладу.

Важливо, що сама абетка Брайля є не тільки засобом спілкування, але й має велике значення для забезпечення права дітей з вадами зору на доступ до інформації, освіти тощо. Абетка безпеки Брайля сприятиме соціальній інтеграції слабозорих і незрячих дітей, посиленню безбар’єрності навчання.

Позитивний досвід співробітництва освітян і рятувальників ДСНС дозволяє реалізовувати важливі освітні ініціативи, які сприяють інклюзії дітей з особливими потребами.

Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Запоріжжі після реконструкції відкралась оновлена бібліотека з інклюзивним спрямуванням. В проєкті витримано всі вимоги щодо архітектурної безбар’єрності і доступності. Враховано потреби кожної людини — з порушеннями опорно-рухового апарату, з вадами зору, мами з дитиною у дитячому візочку. Це перша інклюзивна бібліотека у місті та єдина подібна в південно-східному регіоні України. Сучасна бібліотека розташована у Вознесенівському районі.

Джерело: zprz.city; МОН