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Освіта / Суспільство / Запоріжжя

У Запоріжжі створюють Абетку безпеки для дітей з вадами зору

22:30, 05 січ 2023
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У Запоріжжі стартував проєкт зі створення безпечного інклюзивного освітнього простору «Абетка безпеки шрифтом Брайля». Це сталось 4 січня, у Всесвітній день абетки Брайля,

Ініціатива проєкту виникла завдяки плідному партнерству освітян Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Орієнтир» та представників ГУ ДСНС України у Запорізькій області. 

Метою програми є адаптація посібника з безпеки життя і діяльності людини шрифтом Брайля, його друк на спеціальному принтері, розповсюдження серед незрячих та слабозорих дітей та опанування його змісту завдяки серії інтерактивних майстер-класів за авторською методикою педагогів закладу. 

Важливо, що сама абетка Брайля є не тільки засобом спілкування, але й має велике значення для забезпечення права дітей з вадами зору на доступ до інформації, освіти тощо. Абетка безпеки Брайля сприятиме соціальній інтеграції слабозорих і незрячих дітей, посиленню безбар’єрності навчання. 

Позитивний досвід співробітництва освітян і рятувальників ДСНС дозволяє реалізовувати важливі освітні ініціативи, які сприяють інклюзії дітей з особливими потребами.

Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Запоріжжі після реконструкції відкралась оновлена бібліотека з інклюзивним спрямуванням. В проєкті витримано всі вимоги щодо архітектурної безбар’єрності і доступності. Враховано потреби кожної людини — з порушеннями опорно-рухового апарату, з вадами зору, мами з дитиною у дитячому візочку. Це перша інклюзивна бібліотека у місті та єдина подібна в південно-східному регіоні України. Сучасна бібліотека розташована у Вознесенівському районі.

Джерело: zprz.city; МОН


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