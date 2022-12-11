Новини минулої доби. Дайджест

Серед новин минулої доби були такі, які не можна пропускати.

*В Осло 10 грудня пройшла церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року її отримали правозахисники: український Центр громадянських свобод, російський «Меморіал» (фактично закритий владою) та білорус Алесь Беляцький.(ув'язнений Лукашенком).

*Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що близько 30% території України потребують розмінування через бойові дії.

*Сили оборони протягом минулої доби відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів на сході України. Основні зусилля росіяни зосередили вздовж траси, яка веде з вільного Куп'янська до окупованої Кремінної, а також біля Бахмута.

*На найбільшій птахофабриці України у Чорнобаївці під час окупації загинули 4 млн курей. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

*Французькій поліції довелося застосувати сльозогінний газ на Єлисейських Полях у Парижі проти футбольних вболівальників, які святкували вихід Франції та Марокко до півфіналу чемпіонату світу з футболу.