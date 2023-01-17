Український мультфільм, який сім років чекав прокату, зустрінеться з глядачем

Український мультфільм від студії FILM. UA «Мавка. Лісова пісня» через сім років виходить у прокат. Прем'єра відбудеться 2 березня цього року.

Ще до релізу мультфільм став феноменом: із анімованою героїнею виходив чисельний мерч, а права на показ мультфільму придбали понад 20 країн Європи. Тільки під час кіноринку на останньому Каннському кінофестивалі в травні команда домовилася про прокат у Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Греції та Монголії.

Про те, що FILM. UA працює над анімованою історією за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки, вперше заговорили в 2015 році. Втім виробництво залишили в Україні. Пандемія та російське вторгнення подовжили термін створення мультфільму.

Джерело: Forbes Ukraine в Telegram