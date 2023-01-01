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В Ужгороді кондитер спекла рекордну кількість унікальних різдвяних пряників
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В Ужгороді кондитер спекла рекордну кількість унікальних різдвяних пряників

22:51, 01 січ 2023
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Кондитер Любов Керецман в Ужгороді виготовила рекордну кількість пряників у формі різдвяної зірки і потрапила у Книгу рекордів України.

Рекорд за найбільшу кількість унікальних пряничних різдвяних зірок ручної роботи на одній локації отримала кондитер Любов Керецман. Рекорд у 248 пряників у формі різдвяної зірки розмальованих вручну зафіксувала Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру Книги рекордів України, на виставці-продажу “Різдвяна зірка”, що проходив у Закарпатському музеї архітектури і побуту. Рекорд занесли до Книги рекордів України.

 — Це символічний і дуже потрібний у наш час рекорд, — сказала Лана Ветрова. — Віднині це гордість України. Це традиція, яку нам передали наші батьки-діди, і ми передаємо у спадок нашим дітям.

Любов Керецман сказала, що про рекорд пряників у вигляді різдвяної зірки задумувалась уже давно. Пекти пряники на рекорд їй допомагала колега Вікторія Келемен.

 — Намагалась зробити ці зірки різнокольорово, яскраво і якомога ближче до українських національних традицій, щоб вони стали символом нашого відродження в ці темні часи, — сказала кондитерка. — У нас дуже багато кондитерських фабрик, але ще більше в нас домашніх кондитерів. Я одна з них: всього 5 років тому своє хобі я зробила професією. З технологією виготовлення пряників я знайома 4 роки. Підтримуйте малого виробника! Підтримуйте малий бізнес, щоб він міг пережити ці важкі часи. Підтримайте крафтове кондитерство.

Любов Керецман додала, що пряниковий світ України заслуговує на дуже велику увагу. Вона зізналась, що мріє про те, щоб кондитери з усієї України якось зустрілися в Києві і встановили загальноукраїнський рекорд на найбільшу кількість пряників.

Джерело: Varosh


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