Житель Вінниці відзначив столітній ювілей

Вінничанин Іван Сарахман відзначив свій столітній ювілей. Вітання шановній людині!

Іван Сарахман у період Другої світової війни служив розвідником у повітряно-десантному полку. У 1945 році отримав кульове поранення. До виходу на пенсію працював зоотехніком на підприємстві по відгодівлі худоби.

Наразі погано чує, його доглядає сусідка Ганна Володимирівна. Жінка переказує йому усі новини. Знає ювіляр і про війну, сильно засмучений цим.

«Іван не дивиться телевізор, він погано чує. Про війну знає. Дуже засмучений через це, — каже Ганна Володимирівна. — Весь час говорить: «Чому?! Чому вони сюди полізли»?! Так, як і всі ми, чекає на Перемогу України».

Іван Сарахман виховав трьох синів, двох, на жаль, вже немає. Має двох онуків та двоє правнуків.

Джерело: 20 хвилин, Вінниця