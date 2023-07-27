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Новини коротким рядком. Дайджест

23:53, 27 лип 2023
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Підібрали новини, які сьогодні обговорювало суспільство.

*Фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Смірновій, яку вона упевнено перемогла з рахунком 15:7. Україна буде оскаржувати це рішення

«Слуга народу» Арістов, який відпочивав на Мальдівах, отримав підозру через внесення до офіційного документа неправдивої інформації. Перед тим Рада припинила його депутатські повноваження

*Парламент підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка — за це проголосував 321 депутат

*На Рівненщині викрили керівників обласного та районного військкоматів. Вони побили військового битою за те, що той хотів доповісти про їхні порушення

*Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 15 листопада 2023 року

*Росія пошкодила 26 об’єктів портової інфраструктури України та п'ять цивільних суден після виходу із «зернової угоди»

*Укргазбанк обрав нового голову правління. Ним став польський банкір Піотр Качмарек

*ЄЦБ підвищив  три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів

*Нафтогаз налагоджує співпрацю з енергетичними компаніями США, аби суттєво збільшити внутрішній видобуток газу в Україні.

Джерело: Громадське, Forbes Ukraine


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