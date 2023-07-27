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У Франції вперше за сто років дозволять купатися у річці Сені біля Парижа

23:41, 27 лип 2023
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У Парижі тривають кінцеві етапи з очищення головної річки міста. Незабаром у Сену вперше за 100 років повернуться плавці та пірнальники.

Про це повідомило BBC, передає Громадське.

Влада Парижу планує створити три майданчики для плавання уздовж набережної річки. Зазначається, що три олімпійські та паралімпійські дисципліни, серед яких тріатлон, марафонське плавання та паратріатлон, проходитимуть на Сені в самому центрі столиці.

«Коли люди побачать спортсменів, які плавають у Сені без проблем зі здоров’ям, вони з упевненістю почнуть повертатися в Сену», — каже заступник мера Парижа П’єр Рабадан, який відповідає за проведення Олімпійських ігор.

Влада заборонила плавати в річці у 1923 році. Тоді якість води різко погіршилася через те, що промислові стічні води зливали у Сену. Однак зараз триває робота з реалізації проєкту очищення річки. Його вартість сягнула близько 1,6 мільярда доларів.

Також на погіршення якости води впливає «односистемна» дренажна інфраструктура 19 століття. Зазвичай використана вода з кухонь і ванних кімнат, а також стічні води з туалетів потрапляли у комплекс підвуличних тунелів. Проте під час повені, система насичується, і надлишок доводилось зливати в Сену.

Водночас зараз у Парижі вирішили побудувати підземний резервуар для зберігання стоків під час сильних дощів. Йдеться про величезний циліндричний простір завглибшки 34 метри та завширшки 50 метрів. У виданні зауважують, що місткість водосховища розрахована на воду з 20 олімпійських басейнів.

Проте у мерії не виключають можливість переповнення резервуара. У таких випадках, деякі стічні води потраплятимуть у річку, і місто тимчасово оголосить Сену «непридатною для купання».

Також зазначається, що річка вже стала значно чистішою, оскільки показник з кількости видів риб у Сені виріс у 10 разів за понад 60 років. Так, у 1960-х роках у місті було зареєстровано лише три види риб. Водночас зараз цей показник коливається від 30 до 35 видів у центрі міста.


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