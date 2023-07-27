Новости короткой строкой. Дайджест

Подобрали новости, которые сегодня обсуждало общество.

*Фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с Чемпионата мира по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой, которую она уверенно победила со счетом 15:7. Украина будет оспаривать это решение

"Слуга народа" Аристов, который отдыхал на Мальдивах, получил подозрение из-за внесения в официальный документ ложной информации. Перед тем Рада прекратила его депутатские полномочия

*Парламент поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко - за это проголосовал 321 депутат

*На Ривненщине разоблачили руководителей областного и районного военкоматов. Они избили военного битой за то, что тот хотел доложить об их нарушениях

*Рада продлила действие военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 15 ноября 2023 года

*Россия повредила 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и пять гражданских судов после выхода из "зерновой сделки"

*Укргазбанк избрал нового председателя правления. Им стал польский банкир Пиотр Качмарек

*ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

*Нефтегаз налаживает сотрудничество с энергетическими компаниями США, чтобы существенно увеличить внутреннюю добычу газа в Украине.

Источник: Громадське, Forbes Ukraine