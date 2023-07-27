Во Франции впервые за сто лет разрешат купаться в реке Сене возле Парижа

В Париже продолжаются конечные этапы по очистке главной реки города. Вскоре в Сену впервые за 100 лет вернутся пловцы и ныряльщики.

Об этом сообщило BBC, передает Громадське.

Власти Парижа планируют создать три площадки для плавания вдоль набережной реки. Отмечается, что три олимпийские и паралимпийские дисциплины, среди которых триатлон, марафонское плавание и паратриатлон, будут проходить на Сене в самом центре столицы.

"Когда люди увидят спортсменов, которые плавают в Сене без проблем со здоровьем, они с уверенностью начнут возвращаться в Сену", - говорит заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан, который отвечает за проведение Олимпийских игр.

Власти запретили плавать в реке в 1923 году. Тогда качество воды резко ухудшилось из-за того, что промышленные сточные воды сливали в Сену. Однако сейчас идет работа по реализации проекта очистки реки. Его стоимость достигла около 1,6 миллиарда долларов.

Также на ухудшение качества воды влияет "односистемная" дренажная инфраструктура 19 века. Обычно использованная вода из кухонь и ванных комнат, а также сточные воды из туалетов попадали в комплекс подуличных тоннелей. Однако во время наводнения, система насыщается, и избыток приходилось сливать в Сену.

В то же время сейчас в Париже решили построить подземный резервуар для хранения стоков во время сильных дождей. Речь идет об огромном цилиндрическом пространстве глубиной 34 метра и шириной 50 метров. В издании отмечают, что вместимость водохранилища рассчитана на воду из 20 олимпийских бассейнов.

Однако в мэрии не исключают возможность переполнения резервуара. В таких случаях, некоторые сточные воды будут попадать в реку, и город временно объявит Сену "непригодной для купания".

Также отмечается, что река уже стала значительно чище, поскольку показатель по количеству видов рыб в Сене вырос в 10 раз за более чем 60 лет. Так, в 1960-х годах в городе было зарегистрировано всего три вида рыб. В то же время сейчас этот показатель колеблется от 30 до 35 видов в центре города.