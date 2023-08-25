Императорские пингвины в Антарктиде оказались под угрозой из-за потепления

Крайне низкий уровень морского льда в антарктическом море Беллинсгаузена в 2022 году привел к тому, что в четырех из пяти колоний императорским пингвинам не удалось сохранить своих детенышей в прошлогоднем сезоне гнездования.

Учитывая тенденцию по сокращению морского льда, катастрофа может свидетельствовать о большой уязвимости императорских пингвинов перед лицом изменения климата, пишут ученые в журнале Communications Earth & Environment.

Почему пингвины потеряли птенцов? Императорские пингвины (Aptenodytes forsteri) сильно полагаются на антарктический морской лед, на котором растут и размножаются. Ежегодно в марте-апреле они прибывают к излюбленным местам гнездования на льду и откладывают яйца, из которых в конце лета-начале осени вылупляются птенцы. Впрочем, маленькие пингвины остаются полностью несамостоятельными вплоть до декабря месяца, поэтому в это время особенно важна достаточная морская льдина: если она сойдет слишком рано, то еще недостаточно оперенные пингвинята могут замерзнуть и утонуть.

Уже в середине ноября 2022 года исследователи отмечали в регионе моря Беллинсгаузена крайне раннюю потерю морского льда, который в некоторых регионах сошел на 100 процентов. И как показывает новый анализ, в начале декабря пингвины четырех из пяти колоний, а это около 6 000 пар, покинули свои места гнездования и еще не самостоятельных птенцов. Это беспрецедентно неудачный сезон гнездования для императорских пингвинов, вызванный сокращением морского льда. Но ученые опасаются, что с дальнейшим потеплением Антарктиды такие случаи будут становиться более частыми.

На этот раз ученые отслеживали колонии императорских пингвинов благодаря спутниковым снимкам, но понаблюдать за ними изнутри колонии ученым помогает робот, который ездит между птицами и снимает их на камеру.

Как будет в этом году с колониями редких птиц, пока неизвестно. Ведь это лето стало еще более жарким.

Источник: Nauka.ua