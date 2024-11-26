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Технологии / IT и медиа

Фишинговая афера с Apple ID, о которой следует помнить пользователям iPhone - мошенники уже на старте

17:58, 26 ноя 2024
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Черная пятница уже почти наступила, поэтому неудивительно, что мошенники выходят на улицы в полном составе. Хотя это может быть хорошо используемая тактика фишинга, киберпреступники, стоящие за последней атакой, направленной на всех пользователей устройств Apple, отточили свое ремесло до весьма правдоподобного и требующего действий предупреждения: ваш Apple ID приостановлен.

Учитывая, что более 2 миллиардов активных пользователей устройств Apple, будь то iPhone, iPod, MacBook или что-то еще, что требует использования Apple ID, неудивительно, что эта технологическая группа является главной мишенью для киберпреступников - особенно если учесть, что в целом они являются состоятельной группой, учитывая стоимость пребывания в экосистеме Apple.

Ранее пользователям iPhone рассылались мошеннические письма о том, что их хранилище iCloud почти заполнено, и, конечно же, предлагалось обновление для тех, кто достаточно глуп, чтобы нажать кнопку «Принять меры». Теперь аналогичная, но более актуальная угроза используется в связи с желанием людей по максимуму использовать свои возможности во время распродаж «Черная пятница».

Эти фальшивые письма, все чаще составляемые с помощью ИИ, реализующего криминальные модели, часто очень близки к реальным по внешнему виду и тону, если не по намерениям. Как и другие мошенничества с поддержкой ИИ, эти очень убедительные обманки разработаны с одной целью: заставить получателя нажать на кнопку действия, которая приведет его куда-то, где можно украсть учетные данные. Имейте в виду, что в большинстве случаев крючок будет таким же убедительным, как и наживка, а иногда в атаку встраивается методика обхода 2FA.

Поэтому будьте внимательны и не доверяйте всевозможным письмам, которые приходят м предложением или предписанием немедленно что-то обновить. Это может означать просто желание у вас что-то выведать или сорвать с вас хоть немного денег. А может, не не немного.

Источник: Forbes


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