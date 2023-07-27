В НБУ впервые с начала вторжения снизили учетную ставку и прогнозируют рост реального ВВП

НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году — с 2,0% до 2,9%. Прогнозируемый рост реального ВВП в 2024 году — на 3,5%, а в 2025 году — на 6,8%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22% с 28 июля 2023 года. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

«Рост экономики ограничивали постоянные ракетные обстрелы, саботаж работы зернового коридора и новые разрушения инфраструктурных объектов. Кроме того, негативно влияли на бизнес торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран ЕС. Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и будут сдерживать восстановление экономики в дальнейшем. В то же время фактические результаты I квартала оказались лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз. Оживление экономики продолжалось и во II квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг», — комментируют в НБУ.

В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года. Экспорт будет восстанавливаться активнее после налаживания морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенное возвращение мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Весомую роль в стимулировании экономики и в дальнейшем будет играть мягкая фискальная политика — дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребности в поддержке обороноспособности и экономического восстановления. Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году — на 6,8%.

Источник: AgroPortal