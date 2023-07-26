Увечері 26 липня над Україною ППО знищила 26 російських крилатих ракет

Українські військові увечері 26 липня знищили 36 російських крилатих ракет. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.

"Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: три крилаті ракети Калібр; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555", - написав він.

Ракети запустили вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. По маршруту руху ракет працювали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувачі й не тільки.

У Повітряних силах нагадали, що близько 19:00 було зафіксовано запуск чотирьох гіперзвукових ракет Кинжал у напрямку Хмельницької області. Наслідки цієї атаки досі уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи на Хмельниччині, де працювала ППО.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ціллю атаки росіян став район Старокостянтинівки Хмельницької області.

Джерело: Кореспондент