На Херсонщині розміновані території засіяли кавунами - сподіваються на врожай

Аграрії Херсонщини вирішили спробувати таки зібрати врожай баштанних: як тільки частина території була розмінована, там одразу сіяли кавуни. Гаряче літо, сподіваймося, допоможе херсонським фермерам.

Вибухотехніки продовжують розміновувати територію Херсонської області, на разі розмінували уже 10% земель. Тож аграріям вдалося засіяти поля баштанними, повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Майже 66 тисяч гектарів розміновано - це тільки 10% від площі. У нас було ще приблизно 100 тисяч гектарів не замінованих. Кожна громада 20-30 тисяч гектарів засіяла баштанними, засіяли не так, як хотілось би. Але врожай буде трішки пізніше", - зазначив речник Херсонської ОВА.

Групи розмінування Національної гвардії в Херсонській та Сумській областях за тиждень обстежили близько 370 га сільськогосподарських земель та знешкоджено 253 вибухонебезпечних предметів. Роботи також тривають у Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.

Міжнародні партнери виділять 244 млн доларів на потреби гуманітарного розмінування. Також до кінця року в Україну надійдуть 10 машин для розмінування виробництва хорватської Dok ING та ще 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів тощо.

Джерело: УНН