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Рада ухвалила у першому читанні відновлення електронного декларування

23:00, 27 лип 2023
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Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Раніше до цього закликали країни-члени "Великої сімки".

Відповідний законопроєкт №9534 підтримали за основу 299 депутатів. Його зареєстрували в парламенті лише напередодні, 26 липня.

Це поки не остаточне рішення. Аби законопроєкт набув чинності, депутати ще мають ухвалити його в другому читанні (перед цим можуть допрацювати), а тоді надіслати на підпис президентові.

Про що цей законопроєкт? Він передбачає, що люди, які у 2022-2023 роках не подали декларацію, мають це зробити не пізніше ніж за 90 календарних днів із дня набрання чинності законом.

Виняток є для військовослужбовців та їхніх родин, а також для тих, хто перебуває на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій. Такі люди мають подати декларацію протягом 90 днів:

  • із дня визначення дати завершення бойових дій чи тимчасової окупації для території, де перебуває людина;
  • із дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи;
  • із дня припинення повноважень чи переведення на посади, які не передбачають безпосередньої участі в бойових діях;
  • із дня припинення або скасування воєнного стану

Депутати зазначали, що цей законопроєкт також відновлює проведення спецперевірок, які були припинені на час дії воєнного стану. Зокрема, для тих, хто був призначений без них. 

Також документ встановлює, що на період до припинення або скасування воєнного стану в держреєстрі декларації будуть відображатись у відкритому доступі, але без низки даних: номера картки платника податків та паспорта, місця проживання, ПІБ усіх інших осіб, зазначених у декларації, крім суб’єкта декларування тощо.

Депутатка Євгенія Кравчук зазначала, що текст законопроєкту погоджений із партнерами та кредиторами України, зокрема МВФ.

Нагадаємо, у березні минулого року, з огляду на повномасштабне вторгнення, подання декларацій будь-якого виду зробили необов'язковим на час дії воєнного стану. Після закінчення війни у посадовців є ще три місяці на подання декларації без порушення вимог строку.

Попри це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) давало можливість подавати декларації та перевіряти на помилки відомості, зазначені в торішній декларації.

Уже після деокупації частини захоплених територій НАЗК та громадські організації закликали владу відновити обов’язкове подання декларацій. Там пояснили, що лише третина всіх посадовців подали свої декларації ще за 2021 рік, а наступного року їх може бути ще менше.

НАЗК та громадські організації попереджали, що чиновники й депутати впливають на використання сотень мільярдів гривень українських платників податків і коштів від партнерів України, а неподання декларацій та відсутність їхньої перевірки «максимально сприяють корупції та зловживанням».

Джерело: Громадське


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