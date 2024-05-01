Україна веде перемовини про обмеження супутникових зйомок її території під час війни

Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з однією з найбільших супутникових компаній. Таким чином Україна хоче домогтися обмеження супутникової зйомки території України під час війни, повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що керівництво відомства зустрілося з представниками компанії, назву якої не розголошують, та підписало меморандум.

“Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом”, – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони.

Вона подякувала партнерам за готовність підписати меморандум та сподівається, що це стане прикладом для інших компаній, які роблять супутникові знімки.

“В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом”, – зазначила Черногоренко.

Також повідомляється, що відомство планує продовжити контракт з цією компанією щодо замовлення супутникових фотографій території України.

Раніше видання The Atlantic із посиланням українське військове джерело (заявляється, що це військовий чиновник), а також підтверджуючи цю думку офіційними заявами українських чиновників та компаній Maxar та Planet повідомляло, що удари по території України наносяться росіянами після наведення за допомогою супутникових знімків, які роблять американські компанії. Видання наводить у якості прикладів удари по аеродрому біля Миргороду (Полтавська область) 2 квітня 2022 року.

Джерело: ZN,UA