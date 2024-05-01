"Підтримати"
Тренди:
Новини
Українська мова значно поширилася у популярних соціальних мережах - дослідження
Які гарантії матиміть військовослужбовці згідно закону про статус ветеранів війни
Україна веде перемовини про обмеження супутникових зйомок її території під час війни
У Грузії на тлі протестів прийняли відверто скопійований з російського "закон про іноагентів"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував з неоголошеним візитом у Києві
Фіцо грубо поглузував зі словаків за їхню допомогу Україні і образив українців
Кредитна картка: переваги та недоліки PR
Як обрати коробку для десерту PR
Продукто: смак і зручність в одному місці PR
Чергове засідання у форматі "Рамштайн": головні пріоритети
Ціну на газ пообіцяли не підіймати ще рік - Нафтогаз
Ціну на газ пообіцяли не підіймати ще рік - Нафтогаз
Види бейсбольних біт PR
Попри руйнування, у Харкові працює інтернет, телебачення та мобільний зв'язок
Сенат США прийняв важливе рішення щодо надання допомоги Україні
Всі новини
Війна / Технології / Космос

Україна веде перемовини про обмеження супутникових зйомок її території під час війни

23:02, 01 травень 2024
3
Версія для друку

 

Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з однією з найбільших супутникових компаній. Таким чином Україна хоче домогтися обмеження супутникової зйомки території України під час війни, повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що керівництво відомства зустрілося з представниками компанії, назву якої не розголошують, та підписало меморандум.

“Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом”, – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони.

Вона подякувала партнерам за готовність підписати меморандум та сподівається, що це стане прикладом для інших компаній, які роблять супутникові знімки. 

“В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом”, – зазначила Черногоренко.

Також повідомляється, що відомство планує продовжити контракт з цією компанією щодо замовлення супутникових фотографій території України.

Раніше видання The Atlantic із посиланням українське військове джерело (заявляється, що це військовий чиновник), а також підтверджуючи цю думку офіційними заявами українських чиновників та компаній Maxar та Planet повідомляло, що удари по території України наносяться росіянами після наведення за допомогою супутникових знімків, які роблять американські компанії. Видання наводить у якості прикладів удари по аеродрому біля Миргороду (Полтавська область) 2 квітня 2022 року.

Джерело: ZN,UA


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще