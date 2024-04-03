"Підтримати"
Тренди:
Новини
НБУ попередив про шахрайство з фальшивими банкнотами
Скільки підприємств в Україні не працюють через війну
Зеленський підписав закон про е-кабінет військовозобов’язаного
Хто з держслужбовців в Україні отримує найвищу зарплату
Запрацював реєстр збитків, нанесених Росією - скільки заяв очікується
Як зміняться пенсії й квітні - кому нарахують надбавку і скільки
Віта Яковлєва. Харківські щоденники. Не скаржаться, а роблять
"Дніпрогес" після російських атак: підраховуються збитки і нанесення шкоди екології
В Україні невдовзі розпочинає роботу Реєстр збитків внаслідок російської агресії
У Львові попрощалися з ініціатором референдуму за незалежність України Ігорем Юхновським
Укрзалізниця повідомила про запуск міжнародного сполучення Прага-Чоп
Кінець "солодкого життя": у світі значно дорожчає шоколад
Кого і навіщо чекають в ТЦК після першого квітня
Які зміни з призначення субсидій відбуваються в Україні
Росіяни своїми атаками хочуть зруйнувати всю енергетику України - міністр Галущенко
Всі новини
Війна / Бізнес / Промисловість

Скільки підприємств в Україні не працюють через війну

22:12, 03 кві 2024
2
Версія для друку

 

За останні п'ять років в Україні різко збільшилась кількість державних підприємств, які не працюють. Якщо у 2018 році їх було 422, то у 2023 році – вже 1736, свідчать дані Департаменту політики власності Міністерства економіки.

Загалом в Україні налічується 3116 державних підприємств. З них працюють лише 845 (27%), а приносять прибуток – 475 (15%).

Для порівняння: у 2018 році кількість держпідприємств, що працюють, була вдвічі більшою – 1640.

Україна зараз розробляє вдосконалену політику керування державними підприємствами. План влади полягає в зменшенні кількості державних підприємств через приватизацію нестратегічних та вдосконаленні управління стратегічними.

Для ефективного керування Міністерство економіки планує залишити в державній власності усього 100 підприємств.

Нестратегічні підприємства уряд передає до Фонду державного майна України, а той виставляє їх на приватизацію або відправляє на ліквідацію.

У 2023 році Верховна Рада ухвалила закон про особливості припинення державних підприємств, які існують тільки на папері та генерують збитки. Він передбачає залучення до ліквідації кваліфікованих спеціалістів (так званих "керівників припиненням"), які розшукуватимуть майно держпідприємства та виставлятимуть його на продаж. За це вони зможуть отримати від 3% до 5% від його вартості.

 Джерело: Мінекономіки; LIGA.net


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще