Скільки підприємств в Україні не працюють через війну

За останні п'ять років в Україні різко збільшилась кількість державних підприємств, які не працюють. Якщо у 2018 році їх було 422, то у 2023 році – вже 1736, свідчать дані Департаменту політики власності Міністерства економіки.

Загалом в Україні налічується 3116 державних підприємств. З них працюють лише 845 (27%), а приносять прибуток – 475 (15%).

Для порівняння: у 2018 році кількість держпідприємств, що працюють, була вдвічі більшою – 1640.

Україна зараз розробляє вдосконалену політику керування державними підприємствами. План влади полягає в зменшенні кількості державних підприємств через приватизацію нестратегічних та вдосконаленні управління стратегічними.

Для ефективного керування Міністерство економіки планує залишити в державній власності усього 100 підприємств.

Нестратегічні підприємства уряд передає до Фонду державного майна України, а той виставляє їх на приватизацію або відправляє на ліквідацію.

У 2023 році Верховна Рада ухвалила закон про особливості припинення державних підприємств, які існують тільки на папері та генерують збитки. Він передбачає залучення до ліквідації кваліфікованих спеціалістів (так званих "керівників припиненням"), які розшукуватимуть майно держпідприємства та виставлятимуть його на продаж. За це вони зможуть отримати від 3% до 5% від його вартості.

Джерело: Мінекономіки; LIGA.net