Кінець "солодкого життя": у світі значно дорожчає шоколад

Ринок відчуває такі потрясіння через погані врожаї у ключових виробників Західної Африки. Водночас Бразилія та Еквадор прагнуть збільшити виробництво, але це займе багато часу і не покриє дефіциту світових поставок у короткотривалій перспективі, пише Bloomberg.

З початку 2024 року вартість сировини для виробництва шоколаду зросла більш як на 65%. На фоні цих новин падають акції виробників шоколаду, зокрема Hershey Co., Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. та Mondelez International Inc.

Тепер увага зосереджена на майбутньому середньому врожаї в Західній Африці, меншому з двох щорічних урожаїв. Регулятор Кот-д'Івуару очікує, що цей сезон скоротиться, повідомляє Bloomberg.

Ситуація з поставками в Західній Африці залишається надзвичайно напруженою перед початком середнього врожаю наступного тижня, — йдеться в записці Hightower Report.

Інші виробники, такі як Бразилія та Еквадор, прагнуть збільшити виробництво, але потрібно кілька років, перш ніж нові посаджені какао-дерева дадуть боби, що затримує полегшення через напружені глобальні постачання. Згідно з прогнозом Міжнародної організації з виробництва какао, цього сезону відношення запасів до помелу впаде до найнижчого рівня за понад чотири десятиліття, що відображає хитке становище ринку.

Какао торгувалося на 0,8% вище до 9 тис. 725 дол. станом на 10.18 ранку в Нью-Йорку, це більш ніж удвічі більше у порівнянні з січнем.

Вищі витрати на какао негативно впливають на прибутки виробників шоколаду, і розвиток какао також є поганою новиною для споживачів, якщо компанії продовжують перекладати витрати або продавати продукти меншого розміру або з меншим вмістом шоколаду.

Великдень, що наближається, є періодом піка споживання цукерок, і відставання між товарним і роздрібним ринками означає, що основний вплив на покупців ще попереду.

Джерело: Ракурс