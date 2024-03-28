"Підтримати"
Тренди:
Новини
Укрзалізниця повідомила про запуск міжнародного сполучення Прага-Чоп
Кінець "солодкого життя": у світі значно дорожчає шоколад
Кого і навіщо чекають в ТЦК після першого квітня
Які зміни з призначення субсидій відбуваються в Україні
Росіяни своїми атаками хочуть зруйнувати всю енергетику України - міністр Галущенко
Собор Нотр-Дам через п'ять років після руйнівної пожежі починає скидати риштування
Нацбанк має намір змінити правила обміну старих банкнот
Скандальний законопроєкт Безуглої та Третьякової відкликано, але резонанс він отримав
Депутатки від "Слуг народу" хочуть давати довічне всім, хто щось казатиме без погодження
Відомий блогер і військовий: "Стаття у FT -не стаття, а погроза"
Як карати колаборантів: суспільство розділилося у думках
Колаборантки виїхали після деокупації Херсона і прикинулися переселенками
Часів Яр росіяни намагаються перетворили на маленький Бахмут
Росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетичний сектор України
В Україні перейменували ще низку населених пунктів
Всі новини
Промисловість / Споживчий ринок

Кінець "солодкого життя": у світі значно дорожчає шоколад

22:47, 28 бер 2024
2
Версія для друку

 

Ринок відчуває такі потрясіння через погані врожаї у ключових виробників Західної Африки. Водночас Бразилія та Еквадор прагнуть збільшити виробництво, але це займе багато часу і не покриє дефіциту світових поставок у короткотривалій перспективі, пише Bloomberg.

З початку 2024 року вартість сировини для виробництва шоколаду зросла більш як на 65%. На фоні цих новин падають акції виробників шоколаду, зокрема Hershey Co., Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. та Mondelez International Inc.

Тепер увага зосереджена на майбутньому середньому врожаї в Західній Африці, меншому з двох щорічних урожаїв. Регулятор Кот-д'Івуару очікує, що цей сезон скоротиться, повідомляє Bloomberg.

Ситуація з поставками в Західній Африці залишається надзвичайно напруженою перед початком середнього врожаю наступного тижня, — йдеться в записці Hightower Report.

Інші виробники, такі як Бразилія та Еквадор, прагнуть збільшити виробництво, але потрібно кілька років, перш ніж нові посаджені какао-дерева дадуть боби, що затримує полегшення через напружені глобальні постачання. Згідно з прогнозом Міжнародної організації з виробництва какао, цього сезону відношення запасів до помелу впаде до найнижчого рівня за понад чотири десятиліття, що відображає хитке становище ринку.

Какао торгувалося на 0,8% вище до 9 тис. 725 дол. станом на 10.18 ранку в Нью-Йорку, це більш ніж удвічі більше у порівнянні з січнем.

Вищі витрати на какао негативно впливають на прибутки виробників шоколаду, і розвиток какао також є поганою новиною для споживачів, якщо компанії продовжують перекладати витрати або продавати продукти меншого розміру або з меншим вмістом шоколаду.

Великдень, що наближається, є періодом піка споживання цукерок, і відставання між товарним і роздрібним ринками означає, що основний вплив на покупців ще попереду.

Джерело: Ракурс


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще