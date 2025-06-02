Лех Валенса відреагував на обрання президентом Польщі Кароля Навроцького

Колишній президент Польщі та лідер партії “Солідарність” Лех Валенса відреагував емоційною заявою на перемогу Кароля Навроцького — консерватора й представника правих сил — на виборах президента Польщі.

“Демократія впала у Польщі 1 червня 2025 року. Не тому, що немає вільних виборів. А тому, що половина суспільства обрала президента — сутенера, кіболя, шахрая, брехуна та наркомана, ще й за активної підтримки католицької церкви.

Це не мій президент. Це не моя церква. Нинішній результат — “дзеркало польського суспільства”, в якому демократія більше не тримається на таких цінностях, як чесність, порядність і повага.

Висловлюю співчуття жінкам, ЛГБТ+ спільноті, науковцям та всім мислячим людям, яким доведеться співіснувати з новою політичною реальністю.

Через два роки Чарнек відповідатиме за верховенство права, Ковальський — за армію, Менцен — за економіку. І тоді ми без війни станемо російською землею.

Польща — моя Батьківщина, але це вже не моя країна. Я перестаю читати новини. Мені потрібно подбати про себе. Прощавай, Польще!'', - написав Лех Валенса.