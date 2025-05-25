"Підтримати"
Тренди:
Новини
У Литві вперше з часів Другої світової з'явилися німецькі танки
На Київщині під час російської атаки загинула мама-лелека, прикривши собою пташенят
В ніч на 24 травня ППО знищили 245 російських дронів і 6 ракет
Європарламент підтримав введення мит для товарів із РФ і Білорусі
Італія передає Україні 400 списаних БТР - чи боєздатні ці машини?
Франція закликала до нових масштабних санкцій проти Росії у разі зриву перемовин у Стамбулі
Франція закликала до нових масштабних санкцій проти Росії у разі зриву перемовин у Стамбулі
Рада ІКАО в Монреалі визнала Росію винною в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році
Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025 - де його побачити в Україні
Закон про ратифікацію угоди про копалини з урядом США підписано президентом
У Німеччині парламент обрав нового канцлера - вже сформовано уряд
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання та послуг для винищувачів F-16 на $310 млн
Китай захопив спірний риф поблизу військової бази Філіпін, але це був початок
Єврокомісар ЄС із оборони пояснив, чому Росія проти України в НАТО
У війні Росії проти України має бути встановлене 30-денне, а не 3-денне перемир'я - Келлог
Всі новини
Політика / Балтія / Війна

У Литві вперше з часів Другої світової з'явилися німецькі танки

14:29, 25 травень 2025
3
Версія для друку

 

Німеччина відкрила в Литві свою першу з часів Другої світової війни постійну військову місію за кордоном, що знаменує собою поворотний момент в оборонній політиці країни, повідомляє Il Messaggero.

Це розгортання, хоча і відбувається в мирний час, відображає атмосферу глибокої напруженості і невизначеності у Східній Європі, пов'язану зі зростаючою агресивністю Росії і невизначеним майбутнім підтримки Атлантичного альянсу з боку США.

Нова німецька 45-а бронетанкова бригада, що налічує 4800 солдатів і 200 цивільних осіб, буде повністю готова до 2027 року. Розміщена всього за 30 км від Вільнюса, столиці Литви, бригада розташована поблизу Сувалкського коридору - ділянки суші між Калінінградом і Білоруссю, яку вважають однією з найвразливіших точок НАТО в разі конфлікту з Москвою.

Розгортання німецьких військ є частиною стратегії надійного стримування. Після вторгнення Росії в Україну 2022 року сприйняття загрози в країнах Балтії різко змінилося. Литва, Латвія та Естонія - всі колишні радянські республіки - побоюються, що вони опиняться наступними на прицілі Кремля, якщо Москва випробує межі 5-ї статті НАТО.

У зв'язку з відкриттям військової місії канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: «Захистити Литву - означає захистити Німеччину і всю Європу».


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще