У Литві вперше з часів Другої світової з'явилися німецькі танки

Німеччина відкрила в Литві свою першу з часів Другої світової війни постійну військову місію за кордоном, що знаменує собою поворотний момент в оборонній політиці країни, повідомляє Il Messaggero.

Це розгортання, хоча і відбувається в мирний час, відображає атмосферу глибокої напруженості і невизначеності у Східній Європі, пов'язану зі зростаючою агресивністю Росії і невизначеним майбутнім підтримки Атлантичного альянсу з боку США.

Нова німецька 45-а бронетанкова бригада, що налічує 4800 солдатів і 200 цивільних осіб, буде повністю готова до 2027 року. Розміщена всього за 30 км від Вільнюса, столиці Литви, бригада розташована поблизу Сувалкського коридору - ділянки суші між Калінінградом і Білоруссю, яку вважають однією з найвразливіших точок НАТО в разі конфлікту з Москвою.

Розгортання німецьких військ є частиною стратегії надійного стримування. Після вторгнення Росії в Україну 2022 року сприйняття загрози в країнах Балтії різко змінилося. Литва, Латвія та Естонія - всі колишні радянські республіки - побоюються, що вони опиняться наступними на прицілі Кремля, якщо Москва випробує межі 5-ї статті НАТО.

У зв'язку з відкриттям військової місії канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: «Захистити Литву - означає захистити Німеччину і всю Європу».