"Підтримати"
Тренди:
Новини
Зеленський підписав закон про е-кабінет військовозобов’язаного
Хто з держслужбовців в Україні отримує найвищу зарплату
Запрацював реєстр збитків, нанесених Росією - скільки заяв очікується
Як зміняться пенсії й квітні - кому нарахують надбавку і скільки
Віта Яковлєва. Харківські щоденники. Не скаржаться, а роблять
"Дніпрогес" після російських атак: підраховуються збитки і нанесення шкоди екології
В Україні невдовзі розпочинає роботу Реєстр збитків внаслідок російської агресії
У Львові попрощалися з ініціатором референдуму за незалежність України Ігорем Юхновським
Укрзалізниця повідомила про запуск міжнародного сполучення Прага-Чоп
Кінець "солодкого життя": у світі значно дорожчає шоколад
Кого і навіщо чекають в ТЦК після першого квітня
Які зміни з призначення субсидій відбуваються в Україні
Росіяни своїми атаками хочуть зруйнувати всю енергетику України - міністр Галущенко
Собор Нотр-Дам через п'ять років після руйнівної пожежі починає скидати риштування
Нацбанк має намір змінити правила обміну старих банкнот
Всі новини
Війна / Суспільство

Запрацював реєстр збитків, нанесених Росією - скільки заяв очікується

21:36, 02 кві 2024
4
Версія для друку

 

Реєстр збитків для України, створений для обліку заяв на відшкодування збитків заподіяних російською агресією, оголосив, що з 2 квітня починає приймати заяви потерпілих.

Запуск практичної роботи Реєстру заявлений, як одна з подій на міжнародній міністерській конференції Відновлення справедливості для України у Гаазі в Нідерландах, в якій бере участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реєстр, відомий під англійською абревіатурою RD4U (Register of Damage for Ukraine), повідомляє, що “спочатку можна буде подавати заяви щодо пошкодженого або зруйнованого житла”.

В Реєстрі кажуть, що заяви до RD4U потерпілі зможуть подавати через українську цифрову систему "Дія" - мобільний додаток та веб-портал, і очікують, що таких заяв буде від 300 000 до 600 000.

“Невдовзі RD4U планує відкрити додаткові категорії, приділяючи особливу увагу заявам від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заявам, пов'язаним з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України. Потім будуть впроваджені й інші категорії”, - йдеться у повідомленні RD4U.

Реєстр збитків для України є однією з низки ініціатив у межах міжнародних зусиль спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України і для встановлення справедливості та відшкодувань українцям.

Дмитро Кулеба напередодні конференції у Гаазі наголосив, що там “особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”.

В конференції у Гаазі окрім міністрів закордонних справ, міністрів юстиції та інших посадовців беруть також участь представники Міжнародного кримінального суду (МКС).

Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна та російської посадовиці Марії Львової-Бєлової у зв’язку зі звинуваченнями про їхню причетність до воєнного злочину - незаконної депортації дітей з українських територій окупованих російською армією.

У березні 2024 року судді МКС видали ордери на арешт двох російських військових командувачів: генерал-лейтенанта Віктора Соколова і адмірала Віктора Соколова за підозрою у причетності до “ймовірних” воєнних злочинів - ракетних та інших бомбардувань об'єктів цивільної інфраструктури України.

Джерело: Голос Америки


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще