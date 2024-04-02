Запрацював реєстр збитків, нанесених Росією - скільки заяв очікується

Реєстр збитків для України, створений для обліку заяв на відшкодування збитків заподіяних російською агресією, оголосив, що з 2 квітня починає приймати заяви потерпілих.

Запуск практичної роботи Реєстру заявлений, як одна з подій на міжнародній міністерській конференції Відновлення справедливості для України у Гаазі в Нідерландах, в якій бере участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реєстр, відомий під англійською абревіатурою RD4U (Register of Damage for Ukraine), повідомляє, що “спочатку можна буде подавати заяви щодо пошкодженого або зруйнованого житла”.

В Реєстрі кажуть, що заяви до RD4U потерпілі зможуть подавати через українську цифрову систему "Дія" - мобільний додаток та веб-портал, і очікують, що таких заяв буде від 300 000 до 600 000.

“Невдовзі RD4U планує відкрити додаткові категорії, приділяючи особливу увагу заявам від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заявам, пов'язаним з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України. Потім будуть впроваджені й інші категорії”, - йдеться у повідомленні RD4U.

Реєстр збитків для України є однією з низки ініціатив у межах міжнародних зусиль спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України і для встановлення справедливості та відшкодувань українцям.

Дмитро Кулеба напередодні конференції у Гаазі наголосив, що там “особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”.

В конференції у Гаазі окрім міністрів закордонних справ, міністрів юстиції та інших посадовців беруть також участь представники Міжнародного кримінального суду (МКС).

Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна та російської посадовиці Марії Львової-Бєлової у зв’язку зі звинуваченнями про їхню причетність до воєнного злочину - незаконної депортації дітей з українських територій окупованих російською армією.

У березні 2024 року судді МКС видали ордери на арешт двох російських військових командувачів: генерал-лейтенанта Віктора Соколова і адмірала Віктора Соколова за підозрою у причетності до “ймовірних” воєнних злочинів - ракетних та інших бомбардувань об'єктів цивільної інфраструктури України.

Джерело: Голос Америки