На Харківщині чоловік підірвався на міні на власному городі

Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка на Харківщині. Мешканець міста Куп’янськ на своєму городі підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківщини.

"44-річний постраждалий помер під час надання йому допомоги", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером "101" або дзвонити на лінію "102".

Будьтте обережні: війна триває!