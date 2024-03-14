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На антарктичну станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та українська експедиція

23:07, 14 бер 2024
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На станцію “Академік Вернадський” вирушила 29-та Українська антарктична експедиція. Її від'їзд відбувся 11 березня 2024 року, з Києва.

Ця команда має змінити на станції “Академік Вернадський” зимівників з 28-ї УАЕ, які відпрацювали там майже рік. На нову експедицію чекає тривалий шлях: автобусом – до Польщі, літаками – до Чилі, а з порту Пунта-Аренас нашим криголамом “Ноосфера” – до Антарктики.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

“Це вже третя ротація зимівників, яку ми проводимо за час повномасштабної війни. Знаходити професіоналів для річних експедицій дедалі складніше, адже багато полярників чи ідеальних кандидатів – на фронті. Уже маємо кілька випадків, коли під час добору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями. Але попри всі складнощі, ми не можемо зупинити антарктичну програму. Не маємо такого права ні перед минулими поколіннями, які вклали дуже багато сил і коштів, щоб Україна стала антарктичною державою, ні перед нинішнім, для якого Антарктика – це вікно в світ глобальної науки, ні тим паче перед майбутніми, адже наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи”, – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

У складі 29-ї УАЕ – 14 учасників та учасниць, які були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них 9 вчених (по 3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик).

Вперше за останні 27 років в експедиції працюватиме 4 жінки (раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років). Примітно, що одна з учасниць, геофізикиня Анна Соіна, вирушила вже в другу свою зимівлю (раніше вона була в 25-й УАЕ 2020-2021).
У першу для них експедицію їдуть біологиня Тетяна Баглай, метеорологиня Валентина Гарбарчук, лікарка Іванна Котурбаш.

Упродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами – біологія, геофізика, метеорологія, а також забезпечуватиме роботу станції “Академік Вернадський”.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр 
Фото: Олена Максименко


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