На антарктичну станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та українська експедиція

На станцію “Академік Вернадський” вирушила 29-та Українська антарктична експедиція. Її від'їзд відбувся 11 березня 2024 року, з Києва.
Ця команда має змінити на станції “Академік Вернадський” зимівників з 28-ї УАЕ, які відпрацювали там майже рік. На нову експедицію чекає тривалий шлях: автобусом – до Польщі, літаками – до Чилі, а з порту Пунта-Аренас нашим криголамом “Ноосфера” – до Антарктики.
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.
У складі 29-ї УАЕ – 14 учасників та учасниць, які були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них 9 вчених (по 3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик).
Вперше за останні 27 років в експедиції працюватиме 4 жінки (раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років). Примітно, що одна з учасниць, геофізикиня Анна Соіна, вирушила вже в другу свою зимівлю (раніше вона була в 25-й УАЕ 2020-2021).
У першу для них експедицію їдуть біологиня Тетяна Баглай, метеорологиня Валентина Гарбарчук, лікарка Іванна Котурбаш.
Упродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами – біологія, геофізика, метеорологія, а також забезпечуватиме роботу станції “Академік Вернадський”.
Джерело: Національний антарктичний науковий центр
Фото: Олена Максименко