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Війна / Кримінал

Зрадник, який навів ракети у Краматорську, отримав довічне ув'язнення

22:35, 04 кві 2024
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Суд довічно відправив за ґрати зрадника, який навів ворожі ракети на кафе в Краматорську 27 червня 2023 року, повідомили у Службі безпеки України. Навідником виявився місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Слідство встановило, що в день удару по кафе зрадник отримав від росіян завдання дізнатися чи воно працює. Він також мав зафіксувати наявність там відвідувачів. Зловмисник виконав завдання – сфотографував кафе та надіслав фото куратору.

 «Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди», – зазначили в СБУ.

Там уточнили, що навідником став житель Краматорська. Він працював на газотранспортному підприємстві. Він не раз висловлював свої прокремлівські погляди – так і потрапив у поле зору спецслужби РФ.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили по центру Краматорська ракетами С-300 і влучили у заклад громадського харчування, де на той момент було багато людей. Унаслідок удару загинуло 13 місцевих жителів, серед них – троє дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: ZN,UA


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