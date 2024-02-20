У передмісті Одеси підірвали авто Української добровольчої армії з відомими активістами

Під Одесою невідомі підірвали автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували Альберт та Наталя Кручиніни. Зараз за їхнє життя борються лікарі.

"Сьогодні увечері біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра - Альберт та Наталя Кручиніни. Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція.

Командування УДА розцінює зазначений злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки. Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ", - йдеться в повідомленні УДА.

Відомий одеський активіст і волонтер Сергій Стерненко від себе заявив, що готовий також надати винагороду за інформацію про злочинців.

"Я знаю Наталію та Альберта із 2014 року, вони дуже багато зробили як для Одеси, так і для українського війська. Готовий надати від себе ще 10 000 доларів за інформацію про виродків, які це зробили" -, написав Стерненко у колишньому Твіттері (нині мережа Х)

Джерело: Цензор.НЕТ