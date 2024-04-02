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Зеленський підписав закон про е-кабінет військовозобов’язаного

23:39, 02 кві 2024
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Закон про е-кабінет військовозобов’язаного, який 2 квітня підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. 

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За словами чиновниці, даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов’язаними.

Перше – це створення електронного кабінету військовозобов’язаного. Завдяки йому громадяни більше можуть фізично не відвідувати ТЦК, а мають можливість оновити свої дані з будь-якої локації. Для цього необхідно зайти в електронний кабінет електронні сервіси або сайт Міноборони та оновити свої дані.

Друге – запровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО. Це своєю чергою посилить кіберзахист та покращить обмін даних з партнерами.

“Ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних і Міноборони зможе визначати які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем”, – розповіла Черногоренко.

Третє – закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру “Оберіг”.

“Ми надаємо йому можливість здійснювати обмін з іншими реєстрами та можливість ТЦК отримати більше відомостей про військовозобов’язаних. Це своєю чергою виключить помилкові або дубльовані повістки та необхідність додатковий раз ходити в ТЦК, коли це не потрібно”, – розповіла вона.

Також е-кабінет військовозобов’язаного дозволить автоматизувати послугу отримання статусу учасника бойових дій. Зокрема, військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу і це буде абсолютно оперативно та швидко для всіх громадян.

“Ми зможемо зробити її гідною та виключити тривале очікування статусу. В нашому напрямку кожен третій це учасник УБД. І ми хочемо, щоб цифрові сервіси робили військові для військових”, – розповіла вона.

Крім того, е-кабінет військовозобов’язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років. Вона пояснила, що вони також можуть оновити свої дані в електронному форматі та надати всю необхідно ТЦК інформацію. А вже потім очікувати або виклику до ТЦК інших дій.

Як повідомлялось, 2 квітня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов’язаного.

Питання про повістки в е-кабінетах поки що не вирішене. Воно розглядається у рамках законопроєкт про мобілізацію, який незабаром можуть винести на друге читання у Раді. Комітет Верхової Ради з нацбезпеки пропонує, щоб створення електронного кабінету було не обов’язком, а правом військовозобов’язаного.

Нагадаємо, 2 квітня Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 25 до 27 років. Крім того, президент підписав закон щодо скасування статусу обмежено придатних.

Джерело: Прямий


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