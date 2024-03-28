Кого і навіщо чекають в ТЦК після першого квітня

На тлі посилення напруженості в країні та світі загалом Україна продовжує зміцнювати свої оборонні позиції та підвищувати готовність до можливих загроз. У нашому парламенті триває обговорення законопроекту про мобілізацію, який уже не те, що викликає інтерес, а, швидше, втомлює нескінченними правками.

Деякі зміни, внесені до тексту законопроекту, підлягають подальшому обговоренню та затвердженню на другому читанні, яке, як очікується, може відбутися до кінця березня.

Однак, доки нові правила не набудуть чинності, діють існуючі положення щодо військового обліку, встановлені законодавством про мобілізаційну підготовку та військовий обов'язок.

Відповідно до цих положень, чоловіки з 1 квітня зобов'язані з'явитися до ТЦК без запрошення (без повістки) у таких випадках:

для зміни місця проживання в іншу адміністративну одиницю України;

для зняття з військового обліку при виїзді за кордон терміном більше трьох місяців;

у строк не пізніше семи днів після прибуття на місце проживання для вступу на військовий облік;

у строк не пізніше семи днів після зміни персональних даних, зазначених у законі про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

негайно у разі втрати військово-облікового документа;

не рідше одного разу на п'ять років для підтвердження персональних даних у територіальному центрі комплектування;

щорічно до 1 жовтня для надання документів, які б підтверджували право на відстрочку від строкової військової служби.

Джерело: Знай. UA