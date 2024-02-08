Зеленський звільнив Залужного і призначив Сирського та представив стратегію своєї команди

Президент Зеленський звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ.

Крім того, як зазничив Зеленський, у новій команді ЗСУ працюватимуть бойові генерали: Ігор Скибюк – заступник командувача ДШВ та колишній командир 80 десантно-штурмової бригади; Михайло Драпатий – колишній командувач 58 мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон"; Андрій Гнатов – начальник штабу-заступник командувача військ оперативного командування "Південь"; Павло Паліса – командир 93 механізованої бригади; Вадим Сухаревський – командир 59 мотопіхотної бригади.

Найближчим часом президент очікує таких змін у Збройних Силах України:

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

За словами Зеленського, команду перезавантаження Збройних Сил України Сирський представить днями.

В суспільстві відставка Головкома Залужного - людини з найвищим політичним рейтингом в Україні - викликала величезну тривогу і навіть розпач. Але люди назавжди будуть вдячні генералові за самовідданий захист Батьківщини упродовж усього терміну широкомасштабного вторгнення.