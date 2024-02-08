Зеленський звільнив Залужного і призначив Сирського та представив стратегію своєї команди

Президент Зеленський звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ.
Крім того, як зазничив Зеленський, у новій команді ЗСУ працюватимуть бойові генерали: Ігор Скибюк – заступник командувача ДШВ та колишній командир 80 десантно-штурмової бригади; Михайло Драпатий – колишній командувач 58 мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон"; Андрій Гнатов – начальник штабу-заступник командувача військ оперативного командування "Південь"; Павло Паліса – командир 93 механізованої бригади; Вадим Сухаревський – командир 59 мотопіхотної бригади.
Найближчим часом президент очікує таких змін у Збройних Силах України:
- На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.
- Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
- Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.
- Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
- Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.
- Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.
- У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.
- За словами Зеленського, команду перезавантаження Збройних Сил України Сирський представить днями.
В суспільстві відставка Головкома Залужного - людини з найвищим політичним рейтингом в Україні - викликала величезну тривогу і навіть розпач. Але люди назавжди будуть вдячні генералові за самовідданий захист Батьківщини упродовж усього терміну широкомасштабного вторгнення.