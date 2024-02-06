У ЗСУ з'являться Сили безпілотної оборони - підписано указ

На сайті Президента України з'явився Указ , який містить важливу подію для українського війська.

З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням вирішено:

Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.



"Створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил" — як довго і як багато чекали на ці слова в Збройних Силах України. Вже довгий час БПЛА відіграють одну з визначних ролей у війні і в системі Збройних Сил. Але це досі залишається незакритим питанням.

Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Нагадаємо, раніше, у станні у авторитетному виданні The Economist Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив саме важливість ведення війни за допомоги безпілотників, назвавши це пріоритетним напрямком на сьогодні. І хоча стаття у владі була сприйнята дуже негативно, створення нової структури у ЗСУ показує правоту Головнокомандувача.