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У ЗСУ з'являться Сили безпілотної оборони - підписано указ

23:16, 06 лют 2024
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На сайті Президента України з'явився Указ , який містить важливу подію для українського війська.

З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням вирішено:

Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
 
"Створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил" — як довго і як багато чекали на ці слова в Збройних Силах України. Вже довгий час БПЛА відіграють одну з визначних ролей у війні і в системі Збройних Сил. Але це досі залишається незакритим питанням. 

Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

 Нагадаємо, раніше, у станні у авторитетному виданні The Economist Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив саме важливість ведення війни за допомоги безпілотників, назвавши це пріоритетним напрямком на сьогодні. І хоча стаття у владі була сприйнята дуже негативно, створення нової структури у ЗСУ показує правоту Головнокомандувача.


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