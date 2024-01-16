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Закон та право / Армія / Війна

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт щодо цифровізації ЗСУ

22:11, 16 січ 2024
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Верховна Рада України 16 січня в цілому (в другому читанні) підтримала законопроєкт № 10062, який стосується цифровізації Збройних сил України. Зокрема, за цим законопроєктом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

Про це повідомили народні депутати України Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

У першому читанні законопроєкт ухвалили 8 листопада 2023 року. Про те, що цей документ найближчим часом остаточно розглянуть у сесійній залі ВРУ, зранку 16 січня повідомляло Міністерство оборони України. МОУ називає проєкт закону критично важливим для обороноздатності України.

Зокрема, після його підписання в Міноборони з’явиться можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Що запроваджує законопроєкт №10062
Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому, за даними Міноборони:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
посилиться захист даних від кібератак РФ.
Крім того, законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку.
Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

“Завдяки Законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям”, — зазначили у Міноборони.
За законопроєктом № 10062, буде створено єдиний реєстр мобілізованих. Він буде привʼязаний до єдиного реєстру виборців, якого зараз фактично не існує.

Джерело: Прямий


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