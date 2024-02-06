Залужний затвердив деякі зміни акредитації журналістів на передовій

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний затвердив зміни до наказу щодо правил акредитації журналістів під час дії воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

Згідно зі змінами, опублікованими на сайті Міністерства оборони, відтепер акредитованим представникам медіа дозволяється робота без супроводу в громадських місцях у "жовтій" зоні, до якої є вільний доступ цивільного населення, у межах маршруту, погодженого командувачем (командиром) угруповання військ. Дозвіл можна отримати на підставі заяви акредитованого медійника, яку розглядатимуть впродовж трьох календарних днів з моменту її подання.

Робота ж окремих акредитованих представників медіа у "червоній" зоні може бути дозволена виключно у супроводі відповідних посадових осіб як виняток, "з метою об’єктивного інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються Російською Федерацією, за клопотанням Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України Головнокомандувачем Збройних Сил України або відповідним командувачем (командиром) угруповання військ".

Під час роботи у "червоній" зоні представники медіа зобов’язуються надати зібрані фото- та відеоматеріали на перевірку щодо наявності інформації з обмеженим доступом, а також погодити їх поширення та оприлюднення з відповідальною посадовою особою.

Окрім цього, з додатку №1 забрали пункт 1.10., у якому йшлося про негайне припинення роботи представника медіа на військовому об'єкті "у разі виникнення ситуації, яка може загрожувати його життю та здоров’ю..." Як раніше пояснювала директорка ІМІ Оксана Романюк, саме цей пункт командири військових формувань використовували як привід відмовляти журналістам у доступі до "червоної" зони.

Зауважимо, що в додатку №4 цього ж наказу зазначено, що Збройні сили України та інші складові сил оборони не несуть відповідальність "за безпеку, життя та здоров’я, забезпечення повернення, а також питання страхування життя, здоров’я та майна публічних осіб, до думки яких прислуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо)", тож за це особисто відповідає акредитований представник медіа.

Серед інших затверджених змін: акредитація журналістів здійснюватиметься на строк до 12 місяців.

Нагадаємо, від 3 березня 2023 року в Україні діяли змінені правила отримання журналістами акредитації під час дії воєнного стану. Командувачі в районах відповідальності визначали три зони для перебування представників ЗМІ. Зокрема, у "червоній" ділянці робота акредитованих медійників була повністю заборонена, а в "жовтій" можна було працювати лише в супроводі пресофіцера. Окрім цього, прескарта нового зразка була затверджена зі строком дії до 6 місяців.