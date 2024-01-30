Західні ЗМІ про можливе звільнення Залужного: це відбудеться, але принесе немало шкоди

Президент України Володимир Зеленський досі не підписав указ про відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але такий розвиток подій усе ще можливий.

Співрозмовниками "Української правди" були "Financial Times", "The Economist", BBC News Україна

Високопоставлені джерела УП у команді Зеленського переконують, що станом на вечір 30 січня указ про звільнення Залужного не готувався.

Дослівно Economist:

"Звільнення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим і стало б поворотним моментом у конфлікті України з Росією. Поки що пан Зеленський не оголосив про заміну генерала. Але це не означає, що генералу Залужному нічого не загрожує. Це може бути просто тому, що його заміна ще не визначена".

За даними "The Economist", 29 січня Залужному запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки, та він відмовився.

За словами чотирьох співрозмовників FT, ознайомлених із переговорами, Зеленський запропонував Залужному нову роль радника з питань оборони. Двоє з них сказали, що Зеленський чітко дав зрозуміти Залужному, що незалежно від того, чи погодиться він на цю роль, його буде звільнено з нинішньої посади.

Чотири співрозмовники FT сказали, що, хоча в офісі Зеленського було прийнято рішення про звільнення Залужного, його можуть не звільнити ще деякий час після того, як повідомлення про ці плани з'явилися в українських ЗМІ.

За словами цих чотирьох джерел, наразі незрозуміло, хто замінить Залужного на посаді головнокомандувача. Можливими кандидатами FT називає командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського і керівника Головного управління військової розвідки Кирила Буданова, які є близькими до Зеленського.

Джерела BBC у військових колах кажуть, що ані Сирський, ані Буданов не горять бажанням займати крісло Залужного і відмовилися від цього призначення. З іншого боку, каже джерело в одній з українських спецслужб, не можна уявити, що будь-який генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення головнокомандувачем.

Співрозмовники ВВС у секторі оборони України кажуть, що в нинішніх обставинах відставка головнокомандувача ЗСУ виглядає питанням часу. Мовляв, кількість розбіжностей між Зеленським та Залужним досягла критичної межі. Ймовірно, йдеться не просто про різні погляди на бойові дії, а про особисті суперечності і брак довіри між ними.

За даними ВВС, в Офісі президента у понеділок зустрічалися Володимир Зеленський, Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров, без голови ОП Андрія Єрмака. Зустріч проходила у спокійному тоні, президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ і що указ про це буде підписаний найближчим часом.

За даними ВВС, протягом останніх місяців Зеленський уже не раз був близьким до того, аби відправити Залужного у відставку. Що саме спонукало президента до того, аби повідомити головкому про її неминучість 29 січня, достеменно не відомо.

Ситуація на фронті за останній час не зазнала вагомих змін. Великою новиною стала авіатроща російського Іл-76 під Бєлгородом минулого тижня, але деталі цього інциденту досі не відомі.

Один зі співрозмовників ВВС заявив, що президент у понеділковій розмові обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України. Однак повідомлень про кадрові зміни у інших силових, воєнних та правоохоронних органах поки не надходило.

Також не відомо, що саме завадило появі указу президента після того, як він озвучив Залужному своє кадрове рішення. Співрозмовники ВВС у владі озвучують два основних варіанти: або у ситуацію втрутилися західні партнери Києва, або є проблема з призначенням нового головкома.

"The Economist" зазначає, що 58-річний Сирський через жорсткий підхід до ведення бойових дій є непопулярним серед військових, а 38-річний Буданов ніколи раніше не керував звичайними збройними силами або організацією в мільйон осіб, тож є припущення, що керівник ГУР відмовився від посади головнокомандувача.

Це видання пише про патовість ситуації. Мовляв, президент має право змінити командувача, якому він більше не довіряє, але "усунення людини, настільки популярної серед солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики".

А причини вбачає у тому, що Залужний тиснув на Зеленського з приводу широкомасштабної мобілізації, вони сперечалися щодо військової стратегії, а зростання популярності головнокомандувача могло непокоїти ОП.

Дослівно "The Economist":

"Невідомо, чим закінчиться ця історія. Але якщо Зеленський залишить свого головнокомандувача на посаді, він виглядатиме слабким. Якщо ж він звільнить його, то незграбний спосіб, у який це було зроблено, лише зашкодить довірі до керівництва".

Чутки про напружені стосунки й стратегічні суперечки між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним ходять уже кілька місяців.

29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела УП повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад – послом, але він відмовився.

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не звільняв Валерія Залужного. Відповідного указу не було.

Що стосується реакції українців на можливе звільнення, то вона вкрай негативна, а от росіяни відверто радіють і вважають, що відставка Головкома ЗСУ якнайкраще сприятиме тотальному знищенню не тільки військових, але й цивільних.