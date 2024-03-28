Які зміни з призначення субсидій відбуваються в Україні

У квітні 2024 року у громадян України збережеться можливість отримання державної допомоги у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

Середній розмір фінансової підтримки для українців на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон 2023−24 становить 1410 грн. Скорочення розміру житлових субсидій після того, як з 1 січня зросла мінімальна зарплата в Україні, не очікується.

Мало того, на 2024 рік передбачено збільшення видатків на субсидії. На цей рік у держбюджеті на субсидії закладено 50 млрд грн для 3 млн українських родин. Це орієнтовно на 25% більше, ніж минулого року.

Відзначимо, що квітень є останнім місяцем опалювального сезону 2023−24, однак фактично в багатьох регіонах України його завершать достроково. Скажімо, у Києві опалювальний сезон планують завершувати з 28 березня.

Житлова субсидія розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг і сумою обов’язкового платежу. Як розрахувати розмір допомоги можна дізнатися за цим посиланням.

Як і де оформити субсидії у квітні

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Звернутися за житловими субсидіями можна кількома способами:

▪ найзручнішою для багатьох є опція подання документів через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ або через портал Дія;

▪ кожен може звернутися за призначенням субсидії до будь-якого сервісного центру ПФУ, без прив’язки до місця реєстрації, такий варіант прийнятний для людей, які потребують експертної консультації та допомоги працівників фонду;

▪ також є можливість звернутися особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАПів;

▪ крім того, звернення до Пенсійного фонду України можна направити поштою, як варіант віддаленої форми звернення.

Про які зміни потрібно повідомляти органи ПФУ аби не втратити субсидію

Одержувач житлової субсидії зобов’язаний у 30-денний термін з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, інформувати про них орган Пенсійного фонду України.

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти про зміни щодо:

• зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

• зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладення або розірвання шлюбу);

• зміни в складі сім'ї члена домогосподарства;

• зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

• зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

• зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання;

• настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

У разі настання зазначених умов подаються нові заява та декларація.

Новий вид допомоги — субсидія на оренду житла для ВПО

Для вирішення житлової проблеми переселенців Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки — субсидію на оренду житла. Реалізувати його планують в рамках експериментального проєкту протягом двох років.

Особливість субсидії - це те, що її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або місті країни.

Крім того, розмір субсидії залежатиме:

• від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло;

• від доходів домогосподарства та його спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно (чим нижчими будуть доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія).

На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується для внутрішньо переміщених осіб. У подальшому цей інструмент підтримки може бути і для інших громадян, які потребуватимуть такої допомоги від держави.

Наразі даний проєкт рішення погоджується в середині уряду. Мінсоцполітики очікує, що після затвердження відповідного рішення уряду, вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки.

Джерело: NV