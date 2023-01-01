"Поддержать"
Тренды:
Новости
Кількість повітряних тривог за рік в Україні склала майже 15 тисяч
Кількість повітряних тривог за рік в Україні склала майже 15 тисяч
Укрпошта видаватиме відправлення без документів - названо умови
Напередодні Нового року Україна повернула з полону 140 захисників
Новини минулої доби. Дайджест
У Південній Кореї показали, як правильно використовувати безпілотники
У Південній Кореї показали, як правильно використовувати безпілотники
Повз Землю пролетить останній астероїд 2022 року
В Україні через війну зміниться підхід до ключових стратегій бізнесу та найманих працівників
Особенности работы и характеристики медицинских термометров PR
Новини минулої доби. Дайджест
Україна: падіння в прірву чи спроба польоту
Київську область обладнають антидроновою технікою
Кількість українських біженців у Польщі значно зменшилась
Новини минулої доби. Дайджест
Все новости
Общество / Повседневная жизнь

Укрпошта видаватиме відправлення без документів - названо умови

18:12, 01 янв 2023
4
Версия для печати

З 27 грудня "Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Відтепер отримати поштове відправлення можна у всіх автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, що посвідчують особу одержувача, а за кодом в SMS-повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що клієнт може отримати своє відправлення без пред’явлення документа за умови, якщо на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача. Змінити номер після оформлення відправлення неможливо, тож помилки бути не може, додають у компанії. 

Особливості вручення поштового відправлення за SMS такі:

  • отримувач – фізична особа;
  • вказано мобільний номер телефону одержувача;
  • оголошена цінність відсутня або до 15 000 грн, післяплата відсутня або до 5 000 грн – для внутрішніх поштових відправлень;
  • оголошена цінність до 20 000 грн – для міжнародних поштових відправлень;
  • для поштових відправлень відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Джерело: Цензор.НЕТ


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще