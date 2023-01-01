Укрпошта видаватиме відправлення без документів - названо умови

З 27 грудня "Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Відтепер отримати поштове відправлення можна у всіх автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, що посвідчують особу одержувача, а за кодом в SMS-повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що клієнт може отримати своє відправлення без пред’явлення документа за умови, якщо на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача. Змінити номер після оформлення відправлення неможливо, тож помилки бути не може, додають у компанії.

Особливості вручення поштового відправлення за SMS такі:

отримувач – фізична особа;

вказано мобільний номер телефону одержувача;

оголошена цінність відсутня або до 15 000 грн, післяплата відсутня або до 5 000 грн – для внутрішніх поштових відправлень;

оголошена цінність до 20 000 грн – для міжнародних поштових відправлень;

для поштових відправлень відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Джерело: Цензор.НЕТ